Главный тренер «Брайтона» может возглавить «Тоттенхэм»
Дата публикации: 23-06-2021
«Тоттенхэм Хотспур» продолжает поиски главного тренера. Об очередном кандидате на должность наставника «шпор» рассказал Николо Скира.
Инсайдер сообщил, что лондонский клуб может возглавить 46-летний Грэм Поттер, работающий с «Брайтоном». Руководство «Тоттенхэма» включило специалиста в шорт-лист.
Свою тренерскую карьеру Поттер начал в 2011 году в шведском «Эстерсунде». Также он успел поработать с «Суонси». В 2017 году его признали тренером года в Швеции.
Ранее СМИ среди возможных наставников «шпор» называли Дженнаро Гаттузо, Антонио Конте и Паулу Фонсеку. Однако клубу так и не удалось договориться ни с одним из этих специалистов.
«Тоттенхэм» остался без тренера в апреле, после того как из команды был уволен Жозе Моуринью.
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