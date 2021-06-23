Свернуть список

«Ювентус» готов предложить за игрока «Сассуоло» 30 млн евро и двух футболистов

Дата публикации: 23-06-2021

«Ювентус» готов предложить за игрока «Сассуоло» 30 млн евро и двух футболистов

«Ювентус» приложит максимум усилий для подписания Мануэля Локателли. В качестве компенсации за него туринцы готовы предложить «Сассуоло», владеющему правами на хавбека, 30 млн евро и 2 своих игроков – форварда Марко да Граку и игрока обороны Раду Дрэгушина.

По данным Николо Скиры, стороны начнут переговоры на этой неделе. Клубы настроены положительно и готовы осуществить трансфер. При этом «Ювентус» уже договорился с Локателли о 5-летнем контракте. В Турине итальянец будет получать 3 млн евро за сезон.

Локателли провел отличный сезон в «Сассуоло». На его счету 4 забитых мяча и 2 результативные передачи в 34 встречах Серии А.

Стоимость полузащитника оценивается в 35 000 000 евро (Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Сассуоло» хочет выручить с продажи Локателли € 40 млн
    «Сассуоло» хочет выручить с продажи Локателли € 40 млн
    «Ювентус» продолжает вести работу над потенциальным трансфером хавбека «Сассуоло» Мануэля Локателли. Так, один из главных инсайдеров в мире футбола...
  • «Сассуоло» повесил ценник на Локателли которого хочет «Ювентус»
    «Сассуоло» повесил ценник на Локателли которого хочет «Ювентус»
    Мануэль Локателли близок к переходу в «Ювентус». Однако «бьянконери» придется раскошелиться, чтобы приобрести одарённого футболиста. Как сообщает...
  • «Шахтер» предложил 35 млн евро за Локателли
    «Шахтер» предложил 35 млн евро за Локателли
    «Tuttomercatoweb», указывая в качестве источника «La Reppublica», сообщает, что «Шахтер» ведет переговоры с «Сассуоло» относительно трансфера...
  • «Арсенал» готов заплатить 40 млн за Локателли
    «Арсенал» готов заплатить 40 млн за Локателли
    «La Gazzetta dello Sport» информирует, что «Арсенал» рассматривает возможность покупки Мануэля Локателли. Лондонцы готовы потратить на хавбека...
  • «Ювентус» сохраняет интерес к Локателли
    «Ювентус» сохраняет интерес к Локателли
    «Ювентус» не теряет надежд заполучить Мануэля Локателли. Отметим, туринцы пытались совершить трансфер 22-летнего игрока еще минувшим...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close