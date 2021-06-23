«Ювентус» готов предложить за игрока «Сассуоло» 30 млн евро и двух футболистов
Дата публикации: 23-06-2021
«Ювентус» приложит максимум усилий для подписания Мануэля Локателли. В качестве компенсации за него туринцы готовы предложить «Сассуоло», владеющему правами на хавбека, 30 млн евро и 2 своих игроков – форварда Марко да Граку и игрока обороны Раду Дрэгушина.
По данным Николо Скиры, стороны начнут переговоры на этой неделе. Клубы настроены положительно и готовы осуществить трансфер. При этом «Ювентус» уже договорился с Локателли о 5-летнем контракте. В Турине итальянец будет получать 3 млн евро за сезон.
Локателли провел отличный сезон в «Сассуоло». На его счету 4 забитых мяча и 2 результативные передачи в 34 встречах Серии А.
Стоимость полузащитника оценивается в 35 000 000 евро (Transfermarkt.de).
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