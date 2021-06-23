Экс-тренер «Боруссии» Д может перебраться в чемпионат Англии
Дата публикации: 23-06-2021
Бывший наставник дортмундской команды может переехать в Англию. Его кандидатуру рассматривают сразу 2 клуба из АПЛ. Информация об этом появилась в «Twitter» Николо Скиры.
Одним из претендентов на Люсьена Фавра является «Кристал Пэлас». Журналист написал, что клуб предложил специалисту соглашение на 2 года. Ранее сообщалось, что руководство «Пэлас» почти договорилось с Нуну Эшпириту Санту, но позднее выяснилось, что португальца в лондонской команде не будет.
Также специалист интересен «Эвертону» и «Фенербахче». Швейцарец не намерен долго думать над предложениями и планирует определиться с будущим местом работы в ближайшее время.
Фавр руководил «Боруссией» (Дортмунд) 2,5 года и покинул клуб в декабре 2020 года.
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