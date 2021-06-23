Источник: Черчесов готов покинуть пост главного тренера сборной России, но требует «золотой парашют»

Дата публикации: 23-06-2021

В телеграм-канале «Незыгарь» появилась информация, что после провала на Евро-2020 Станислав Черчесов, возглавляющий российскую сборную, готов оставить свой пост. Однако без соответствующей компенсации специалист уходить не намерен.



В сообщении, размещенном в телеграм-канале, говорится: «Черчесов торгуется за отступные. Специалист готов покинуть сборную, но хочет получить золотой парашют».



При этом официальных заявлений со стороны Черчесова относительно своего будущего в сборной не было. Ранее СМИ писали, что тренер сборной России является одним из наиболее высокооплачиваемых наставников Евро-2020. Его ежегодный заработок составляет 2 500 000 евро.



Напомним, в минувший понедельник «наши парни» уступили датчанам (1:4) в заключительном поединке группового этапа и вылетели с турнира.