Дуэт из «Реала» и звезда «Челси» – «Милан» выбирает замену Чалханоглу
В связи с уходом Хакана Чалханоглу «Милан» вынужден искать усиление в полузащиту. Турок отказался подписывать новое соглашение с клубом и вскоре должен покинуть «россонери». Свою карьеру Чалханоглу продолжит в «Интере».
«Corriere dello Sport» пишет, что миланский клуб в процессе переговоров с «Реалом» по Браиму Диасу затронул тему трансферов других футболистов. «Россонери» заинтересованы в услугах Дани Себальоса и Иско, которые могут покинуть «сливочных» ближайшим летом.
Среди других кандидатов на усиление значится Хаким Зиеш, принадлежащий «Челси». Лондонцы приобрели марокканца год назад, но адаптироваться в новом клубе ему пока не удалось.
При этом первоочередной задачей «Милана» является завершение сделок по покупке Тонали и аренде Диаса.
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