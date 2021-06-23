Дуэт из «Реала» и звезда «Челси» – «Милан» выбирает замену Чалханоглу

Дата публикации: 23-06-2021

В связи с уходом Хакана Чалханоглу «Милан» вынужден искать усиление в полузащиту. Турок отказался подписывать новое соглашение с клубом и вскоре должен покинуть «россонери». Свою карьеру Чалханоглу продолжит в «Интере».



«Corriere dello Sport» пишет, что миланский клуб в процессе переговоров с «Реалом» по Браиму Диасу затронул тему трансферов других футболистов. «Россонери» заинтересованы в услугах Дани Себальоса и Иско, которые могут покинуть «сливочных» ближайшим летом.



Среди других кандидатов на усиление значится Хаким Зиеш, принадлежащий «Челси». Лондонцы приобрели марокканца год назад, но адаптироваться в новом клубе ему пока не удалось.



При этом первоочередной задачей «Милана» является завершение сделок по покупке Тонали и аренде Диаса.