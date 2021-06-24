«Рома» в ближайшие дни может завершить сделки по Джаке и Патрисиу

Дата публикации: 24-06-2021

«Рома» продолжает работу на трансферном рынке. В ближайшее время состав «волков» могут пополнить вратарь Руй Патрисиу из «Вулверхэмптон Уондерерс» и хавбек Гранит Джака, принадлежащий «Арсеналу». Об этом в «Twitter» рассказал Фабрицио Романо.



33-летний Патрисиу перебрался в «Вулверхэмптон» 3 года назад из «Спортинга». Его соглашение с английским клубом действует до следующего лета. Стоимость вратаря равняется 10 млн евро.



Джака стал игроком «Арсенала» в 2016 году. В минувшем сезоне он провел за «канониров» 4 встречи, отметившись 1 забитым мячом и 2 ассистами.



«Transfermarkt» оценивает швейцарца в 22 000 000 евро. Контракт Джаки с «пушкарями» заканчивается в середине 2023 года.