Свернуть список

«Рома» в ближайшие дни может завершить сделки по Джаке и Патрисиу

Дата публикации: 24-06-2021

«Рома» в ближайшие дни может завершить сделки по Джаке и Патрисиу

«Рома» продолжает работу на трансферном рынке. В ближайшее время состав «волков» могут пополнить вратарь Руй Патрисиу из «Вулверхэмптон Уондерерс» и хавбек Гранит Джака, принадлежащий «Арсеналу». Об этом в «Twitter» рассказал Фабрицио Романо.

33-летний Патрисиу перебрался в «Вулверхэмптон» 3 года назад из «Спортинга». Его соглашение с английским клубом действует до следующего лета. Стоимость вратаря равняется 10 млн евро.

Джака стал игроком «Арсенала» в 2016 году. В минувшем сезоне он провел за «канониров» 4 встречи, отметившись 1 забитым мячом и 2 ассистами.

«Transfermarkt» оценивает швейцарца в 22 000 000 евро. Контракт Джаки с «пушкарями» заканчивается в середине 2023 года.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Вулверхэмптон» может купить вратаря «Олимпиакоса» в случае ухода Руя Патрисиу
    «Вулверхэмптон» может купить вратаря «Олимпиакоса» в случае ухода Руя Патрисиу
    Жозе Са из «Олимпиакоса» может перейти в «Вулверхэмптон», передаёт «Sky Italia». Англичанам интересен вариант с трансфером голкипера греческой...
  • «Арсеналу» нужен защитник «Аякса»
    «Арсеналу» нужен защитник «Аякса»
    Издание «Mundo Deportivo» поделилось трансферными планами «Арсенала» на ближайшее лето. Сообщается, что «канониры» намерены усилить линию обороны и...
  • «Ювентус» планирует продлить контракт с Куадрадо до 2023 года
    «Ювентус» планирует продлить контракт с Куадрадо до 2023 года
    Николо Скира опубликовал очередной инсайд. На этот раз журналист сообщил, что «Ювентус» намерен сохранить в составе Хуана Куадрадо. Руководство...
  • Арсенал готов заплатить за трансфер Патрисиу 15 млн евро
    Арсенал готов заплатить за трансфер Патрисиу 15 млн евро
    Р. Патрисиу, опытный страж ворот «Спортинга» (Лиссабон), вскоре может оказаться на Туманном Альбионе – в его услугах заинтересован...
  • Источник: Сумаре переходит в «Лестер» за 23 млн евро
    Источник: Сумаре переходит в «Лестер» за 23 млн евро
    Бубакари Сумаре со следующего сезона будет выступать в АПЛ. «Лестер Сити» договорился с «Лиллем» относительно трансфере хавбека. Информация об этом...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close