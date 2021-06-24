Испанские латерали Альба и Алонсо могут продолжить карьеру в Италии

Дата публикации: 24-06-2021

По информации «Mundo Deportivo», в летнее трансферное окно «Интер» попытается подписать Жорди Альбу. Миланцы намерены предложить «Барселоне» за крайнего защитника ряд своих игроков, среди которых могут быть те, что интересны каталонцам.



Альба пополнил состав «сине-гранатовых» в 2012 году, перебравшись из «Валенсии». В прошедшем сезоне он выходил на поле в футболке «Барселоны» в 49 встречах (5 мячей, 15 голевых передач).



Контракт 32-летнего защитника с каталонцами действует до 2024 года. Его трансферная стоимость равняется 25 млн евро.



При этом по данным «Sky Sport Italia», приоритетом для «нерадзурри» является не Альба, а футболист «Челси». Речь идет о Маркосе Алонсо, ранее защищавшем цвета «Фиорентины».