«Реал» заинтересовался центрбеком «Ромы»

Дата публикации: 24-06-2021

«Реал» продолжает искать замену Серхио Рамосу, который покинул мадридскую команду в связи с истечением контракта.



«AS» пишет, что в сферу интересов «сливочных» попал Рожер Ибаньес, выступающий за «Рому». Стоимость трансфера может составить 25 млн евро. Переезд защитника в Испанию вполне реален, поскольку римляне и мадридцы находятся в дружественных отношениях.



22-летний Ибаньес воспитывался в академии бразильского «ПРС». В 2018 году его контракт выкупил «Флуминенсе», а еще через год защитник перешел в «Аталанту». Закрепиться в клубе ему не удалось. В итоге Ибаньес отправился в аренду в «Рому», которая спустя год подписала его на полноценной основе.



В сезоне 20/21 бразилец провел за римлян 40 матчей (2 гола, 2 ассиста).