УЕФА отменил правило гостевого гола в еврокубках

Дата публикации: 25-06-2021

Со следующего сезона команда, забившая гол в выездной встрече, не получит дополнительного преимущества. В УЕФА отказались от правила гостевого гола.



«Сейчас это правило сдерживает клубы в домашних встречах. Команды боятся пропустить мяч, предоставляющий их соперникам заметное преимущество, потому отказываются от атакующего футбола. Негативно воспринимается и тот факт, что хозяевам после гола гостей необходимо забивать уже дважды. При этом домашнее преимущество сейчас не так существенно, как раньше. В связи с этим в УЕФА решили, что значимость голов дома и на выезде будет одинаковой», - приводит слова Александера Чеферина, возглавляющий УЕФА, издание «ТАСС».



Выездные голы также уберут из списка критериев, определяющих места в группе при равенстве очков у команд.