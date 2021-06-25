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Агент Дивеева подтвердил, что футболистом интересуется итальянский клуб

Дата публикации: 25-06-2021

Агент Дивеева подтвердил, что футболистом интересуется итальянский клуб

Олег Еремин, работающий с Игорем Дивеевым, заявил об интересе к защитнику со стороны итальянской «Венеции», которая в следующем сезоне будет выступать в Серии А. Аналогичную информацию ранее публиковал «Матч ТВ».

Агент футболиста ЦСКА в разговоре с Андреем Панковым из «Чемпионата» сообщил: «Интерес к Дивееву проявляла не только «Венеция», но запросов по нему «армейцы» не получали. Пока все контакты носили неофициальный характер и были еще до Евро-2020».

Напомним, Дивеев вместе с российской сборной вылетел с чемпионата Европы. Дружина Черчесова заняла последнюю строчку в своей группе.

В ЦСКА центрбек перебрался в 2019 году из «Уфы». Стоимость Игоря составляет 5 млн евро («Transfermarkt»).

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