Агент Дивеева подтвердил, что футболистом интересуется итальянский клуб

Дата публикации: 25-06-2021

Олег Еремин, работающий с Игорем Дивеевым, заявил об интересе к защитнику со стороны итальянской «Венеции», которая в следующем сезоне будет выступать в Серии А. Аналогичную информацию ранее публиковал «Матч ТВ».



Агент футболиста ЦСКА в разговоре с Андреем Панковым из «Чемпионата» сообщил: «Интерес к Дивееву проявляла не только «Венеция», но запросов по нему «армейцы» не получали. Пока все контакты носили неофициальный характер и были еще до Евро-2020».



Напомним, Дивеев вместе с российской сборной вылетел с чемпионата Европы. Дружина Черчесова заняла последнюю строчку в своей группе.



В ЦСКА центрбек перебрался в 2019 году из «Уфы». Стоимость Игоря составляет 5 млн евро («Transfermarkt»).