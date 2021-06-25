Паулиньо хочет вернуться в «Барселону» на правах свободного агента

Дата публикации: 25-06-2021

После нескольких сезонов в Китае Паулиньо решил вернуться в Европу. Издание «El Mundo Deportivo» пишет, что бразилец занялся поисками нового клуба. Приоритетом для хавбека является «Барселона». Действующий контракт Паулиньо заканчивается в конце июня, поэтому состав каталонцев он может пополнить как свободный агент.



Отмечается, что Бразилец готов на существенное снижение зарплаты, чтобы вновь стать игроком «сине-гранатовых».



32-летний Паулиньо сообщил: «Не вижу проблем в продолжительности контракта или вопросе финансовых условий. Особенно если речь идет о «Барселоне». В своё время уезжая из «Гуанчжоу» я показал, что готов выступать в Ла Лиге с куда меньшей зарплатой, чем в Китае».



Паулиньо находился на контракте у «Барселоны» с августа 2017-го по январь 2019 года. После этого игрок был продан в «Гуанчжоу Эверганд», чьи цвета он защищал до переезда в Испанию.