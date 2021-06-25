«Наполи» продолжает следить за Джикией
Дата публикации: 25-06-2021
«Матч ТВ» сообщает, что представители «Наполи» продолжают анализировать игру Георгия Джикии. Скауты неаполитанцев следили за выступлением игрока «Спартака» и на Евро-2020.
Защитник «красно-белых» заинтересовал итальянцев годом ранее. Калиду Кулибали мог покинуть «Наполи», а россиянин рассматривался в качестве его замены.
14-го июня гендиректор москвичей Мележиков сообщил, что клуб намерен продлить контракт со своим подопечным.
«Вопрос по пролонгации соглашения планируется решить после чемпионата Европы. Предварительно мы обсуждали контракт, проблем здесь быть не должно. Весь вопрос будет в деньгах».
Позднее на страницах «Спорт-Экспресс» появилась информация, что Джикию устроит сумма в 3 000 000 евро (без бонусов).
Похожие новости:
Кулибали прошел медосмотр в «Наполи»
22-летний защитник «Генка» Калиду Кулибали в одном шаге от переезда в итальянскую Серию А. Согласно информации опубликованной на официальном сайте...
22-летний защитник «Генка» Калиду Кулибали в одном шаге от переезда в итальянскую Серию А. Согласно информации опубликованной на официальном сайте...
«Спартак» опроверг интерес клуба к полузащитнику «Бенфики»
Представители «Спартака» прокомментировали слухи относительно интереса «красно-белых» к Шикинью, выступающему за «Бенфику». Напомним, ранее в СМИ...
Представители «Спартака» прокомментировали слухи относительно интереса «красно-белых» к Шикинью, выступающему за «Бенфику». Напомним, ранее в СМИ...
Спаллетти запросил у «Наполи» 4 млн евро за сезон. Клуб предлагает 2,5 млн евро
«Football Italia», указывая в качестве источника издание «La Gazzetta dello Sport», опубликовал подробности переговоров между «Наполи» и Лучано...
«Football Italia», указывая в качестве источника издание «La Gazzetta dello Sport», опубликовал подробности переговоров между «Наполи» и Лучано...
ПСЖ готов платить Кулибали 12 млн евро в год
«Пари Сен-Жермен» вернулся к кандидатуре защитника «Наполи» Калиду Кулибали. По информации издания «Footmercato»,...
«Пари Сен-Жермен» вернулся к кандидатуре защитника «Наполи» Калиду Кулибали. По информации издания «Footmercato»,...
«Фиорентина» предлагает Гаттузо контракт с зарплатой в 2 млн евро
В Twitter-аккаунте Николо Скиры появилась информация о том, что в скором времени Дженнаро Гаттузо может стать тренером «Фиорентины». В этом сезоне...
В Twitter-аккаунте Николо Скиры появилась информация о том, что в скором времени Дженнаро Гаттузо может стать тренером «Фиорентины». В этом сезоне...