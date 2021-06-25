«Наполи» продолжает следить за Джикией

Дата публикации: 25-06-2021

«Матч ТВ» сообщает, что представители «Наполи» продолжают анализировать игру Георгия Джикии. Скауты неаполитанцев следили за выступлением игрока «Спартака» и на Евро-2020.



Защитник «красно-белых» заинтересовал итальянцев годом ранее. Калиду Кулибали мог покинуть «Наполи», а россиянин рассматривался в качестве его замены.



14-го июня гендиректор москвичей Мележиков сообщил, что клуб намерен продлить контракт со своим подопечным.



«Вопрос по пролонгации соглашения планируется решить после чемпионата Европы. Предварительно мы обсуждали контракт, проблем здесь быть не должно. Весь вопрос будет в деньгах».



Позднее на страницах «Спорт-Экспресс» появилась информация, что Джикию устроит сумма в 3 000 000 евро (без бонусов).