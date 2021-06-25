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«МЮ» предложил за Санчо 85 миллионов евро

Дата публикации: 25-06-2021

«МЮ» предложил за Санчо 85 миллионов евро

Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте рассказал о ходе переговоров «Ман Юнайтед» и «Боруссии» (Дортмунд) по трансферу Джейдона Санчо.

По данным журналиста, «манкунианцы» направили немецкой команде официальное предложение. За 21-летнего хавбека англичане готовы выложить 85 млн евро.

В Дортмунде не согласны на такие условия. Боссы «Боруссии» хотят получить не менее 95-ти силлионов. В настоящий момент идет обсуждение размера дополнительных бонусов, на которые сможет рассчитывать немецкий клуб.

Сам Санчо ранее сообщил, что хотел бы выступать в составе «Юнайтед». В сезоне 2020/2021 полузащитник сборной Англии провел за «шмелей» 38 встреч, в которых отличился 16 раз и отдал 20 голевых пасов.

Transfermarkt.de оценивает футболиста в 100 000 000 евро.

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