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Защитник сборной Франции рискует больше не сыграть на Евро-2020

Дата публикации: 25-06-2021

Защитник сборной Франции рискует больше не сыграть на Евро-2020

Люка Динь может больше не выйти на поле в составе сборной Франции на чемпионате Европы. Дидье Дешам, возглавляющий «трехцветных», сообщил, что у защитника диагностировали повреждение бедра. Также он рассказал и о травмах других французских футболистов.

«По здоровью Диня у меня больше всего вопросов. У него выявили повреждение бедра, потому он вряд ли появится в составе сборной на Евро-2020. У Эрнандеса обнаружились проблемы с коленом. Нам не хотелось рисковать здоровьем игрока, потому его и заменили», - сообщил Дидье Дешам.

В последней встрече группового раунда французы разошлись миром с португальцами (2:2). В 1/8 финала ЧЕ соперником команды Дешама будет Швейцария.

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