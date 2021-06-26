Грилиш близок к переходу в «Манчестер Сити» за 116 млн евро

Дата публикации: 26-06-2021

Джек Грилиш может продолжить свою карьеру в «Ман Сити». Трансфер обойдется «горожанам» в 116 000 000 евро, о чём информирует «talkSPORT».



Именно 25-летний Грилиш является основной целью команды Гвардиолы в летнее трансферное окно. Боссы команды из Манчестера знают об отступных, прописанных в новом соглашении хавбека. Согласно источнику, действующий чемпион Англии готов выплатить «Астон Вилле», владеющей правами на Джека, всю сумму компенсации.



Левый вингер находится в структуре бирмингемцев с 2012-го года. В минувшем сезоне он провел за «Астон Виллу» 27 поединков (7 забитых мячей, 12 голевых передач).



С 2020 года Грилиш регулярно вызывается в сборную Англии. Ценник на футболиста равняется 65 млн евро (по оценке портала «Transfermarkt»).