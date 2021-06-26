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«Вест Хэм» готов продать Ярмоленко

Дата публикации: 26-06-2021

«Вест Хэм» готов продать Ярмоленко

По данным ресурса «The Athletic», «Вест Хэм Юнайтед» готов расстаться с 31-летним Андреем Ярмоленко. Лондонцы намерены избавиться от украинского полузащитника этим летом. Помимо него, «молотобойцы» планируют продать Уинстона Рида, Шанде Силву и Фелипе Андерсона.

Карьера Ярмоленко началась в «Десне». За клуб из Чернигова он провел всего 1 сезон, а затем перебрался в киевское «Динамо», где отыграл 11 лет. В 2017 году контракт Андрея выкупила «Боруссия» (Дортмунд). Однако в Бундеслиге украинский исполнитель не задержался и уже через год выступал в АПЛ за «Вест Хэм».

Первый вызов в сборную Украины хавбек получил в 2009 году. С тех пор Андрей был задействован в 97 встречах, в которых сумел отличиться 42 забитыми мячами и 22 ассистами.

Ресурс Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость Ярмоленко в 4 миллиона евро. Его контракт с англичанами в силе до лета 2022 года.

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