«Краснодар» ведет переговоры с бывшим нападающим «Атлетико»

Дата публикации: 26-06-2021

В Twitter-аккаунте Николо Скиры появилась информация о потенциальном новичке «Краснодара».



По информации инсайдера, «быки» обсуждают условия контракта с 25-летним Рафаэлем Борре, принадлежащим «Ривер Плейту». Соглашение центрфорварда с аргентинской командой скоро закончится, потому платить за его переход «Краснодару» не придется.



Однако подписать нападающего будет не так просто. Среди конкурентов российского клуба значится «Бешикташ», который также ведет переговоры с футболистом.



Карьера Борре началась в Колумбии, где он на протяжении 2 сезонов выступал за «Депортиво Кали». В 2015 году игрок заключил соглашение с «Атлетико». В Мадриде он не заиграл и после 2 сезонов аренды (в «Депортиво Кали» и «Вильярреале») был продан «Ривер Плейту» за 2,7 млн евро.