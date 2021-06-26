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«Арсенал» покупает защитника сборной Англии за 58 млн евро

Дата публикации: 26-06-2021

«Арсенал» покупает защитника сборной Англии за 58 млн евро

Ресурс «Goal» сообщает, что «Арсенал» близок к завершению переговоров по трансферу Бэна Уайта. 23-летний защитник является игроком «Брайтона».

Изначально «канониры» предлагали за Уайта 46,6 млн евро. Однако «чаек» данная сумма не устроила. Клуб хотел получить за своего подопечного не менее € 58 000 000. Теперь «Арсенал» согласился увеличить размер компенсации за игрока, а стороны уже почти договорились о сделке. Сейчас обсуждается схема выплат за Уайта. «Пушкари» хотят разбить платеж на несколько частей, а определенную сумму учесть в формате бонусных отчислений.

В сезоне 2020/2021 на счету Уайта 39 поединков за «Брайтон» (без результативных действий). В июне состоялся его дебют в футболке национальной сборной. Вместе с командой Гарета Саутгейта игрок отправился и на Евро-2020.

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