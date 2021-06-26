Бывший футболист «Ростова» Шомуродов все еще может перейти в «Ювентус»

Дата публикации: 26-06-2021

Экс-форвард «Ростова», ныне выступающий за «Дженоа», может стать игроком «Ювентуса». Никола Скира пишет, что туринцы проявляют интерес к Эльдору Шомуродову и уже направили в генуэзский клуб запрос касательно трансфера нападающего. Также отмечается, что представители «Ювентуса» и «Дженоа» встречались по данному вопросу. Посредником в их переговорах был агент Валерио Джуффрида.



Шомуродов воспитывался в клубе «Машал», где и началась его карьера. В 2017 году права на Эльдора выкупил «Ростов», а еще через 3 года он оказался в «Дженоа». Сумма трансфера составила 7,5 млн евро.



За итальянскую команду узбекистанский футболист сыграл 31 раз. На его счету 8 голов и 1 результативный пас.



По состоянию на сегодняшний день ориентировочная стоимость Шомуродова равняется 7 миллионам евро.