«Бавария» нацелилась на возвращение Саншеша
Ренату Саншеш может вернуться в «Баварию». По данным Руди Галетти, мюнхенский клуб заинтересован в услугах португальца, который уже выступал за команду в 2016-2019 годах. Об особенностях возможной сделки журналист рассказал в «Twitter».
Права на 23-летнего хавбека принадлежат «Лиллю», вместе с которым он в прошедшем сезоне выиграл чемпионство в Лиге 1. Французы вряд ли планируют расставаться с Саншешом, но в его контракте прописана возможность обратного выкупа. Для этого «Баварии» придется заплатить «Лиллю» 30 млн евро. В Мюнхене готовы к подобным тратам.
Французский клуб выкупил Саншеша у «Баварии» в 2019 году за 20 000 000 евро. В минувшем сезоне португалец провел за «Лилль» 29 матчей, в которых отличился 1 раз и сделал 4 результативных паса.
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