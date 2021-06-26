«Бавария» нацелилась на возвращение Саншеша

Дата публикации: 26-06-2021

Ренату Саншеш может вернуться в «Баварию». По данным Руди Галетти, мюнхенский клуб заинтересован в услугах португальца, который уже выступал за команду в 2016-2019 годах. Об особенностях возможной сделки журналист рассказал в «Twitter».



Права на 23-летнего хавбека принадлежат «Лиллю», вместе с которым он в прошедшем сезоне выиграл чемпионство в Лиге 1. Французы вряд ли планируют расставаться с Саншешом, но в его контракте прописана возможность обратного выкупа. Для этого «Баварии» придется заплатить «Лиллю» 30 млн евро. В Мюнхене готовы к подобным тратам.



Французский клуб выкупил Саншеша у «Баварии» в 2019 году за 20 000 000 евро. В минувшем сезоне португалец провел за «Лилль» 29 матчей, в которых отличился 1 раз и сделал 4 результативных паса.