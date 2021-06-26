Свернуть список

«Бавария» нацелилась на возвращение Саншеша

Дата публикации: 26-06-2021

«Бавария» нацелилась на возвращение Саншеша

Ренату Саншеш может вернуться в «Баварию». По данным Руди Галетти, мюнхенский клуб заинтересован в услугах португальца, который уже выступал за команду в 2016-2019 годах. Об особенностях возможной сделки журналист рассказал в «Twitter».

Права на 23-летнего хавбека принадлежат «Лиллю», вместе с которым он в прошедшем сезоне выиграл чемпионство в Лиге 1. Французы вряд ли планируют расставаться с Саншешом, но в его контракте прописана возможность обратного выкупа. Для этого «Баварии» придется заплатить «Лиллю» 30 млн евро. В Мюнхене готовы к подобным тратам.

Французский клуб выкупил Саншеша у «Баварии» в 2019 году за 20 000 000 евро. В минувшем сезоне португалец провел за «Лилль» 29 матчей, в которых отличился 1 раз и сделал 4 результативных паса.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Саншеш и Дуглас Коста могут покинуть Баварию
    Саншеш и Дуглас Коста могут покинуть Баварию
    Два игрока «Баварии» (Мюнхен), которые громко заявили о себе в предыдущие годы, могут уйти из рядов действующего и, как уже выяснилось,...
  • МЮ близок к покупке Саншеша за 40 млн евро плюс 40 млн бонусами
    МЮ близок к покупке Саншеша за 40 млн евро плюс 40 млн бонусами
    В следующем межсезонье руководство «Манчестер Юнайтед» готовится выложить около 80 000 000 евро за 18-летнее дарование португальской...
  • Бавария готова продать Косту и Саншеша
    Бавария готова продать Косту и Саншеша
    Управление лучшей команды Бундеслиги сезона 2016/2017 собирается провести кадровую чистку, под которую попадут Д. Коста и Р. Саншеш. По информации...
  • «Аталанта» нацелилась на Дзаппакосту
    «Аталанта» нацелилась на Дзаппакосту
    В «Твиттере» Николо Скиры появилась информация, что Давиде Дзаппакоста летом может перебраться в Серию А. В услугах игрока «Челси» заинтересована...
  • Левандовский может перейти в «Реал» за 60 млн евро
    Левандовский может перейти в «Реал» за 60 млн евро
    В «Sky Germany» появилась информация, что летом «Баварию» может покинуть Роберт Левандовский. Поляк интересен «Реалу», который хочет усилить...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close