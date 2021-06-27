«Ливерпуль» сделал запрос в «ПСЖ» по возможному трансферу Мбаппе

Дата публикации: 27-06-2021

«Marca» пишет, что «Ливерпуль» нацелился на Килиана Мбаппе.



Как утверждает источник, «мерсисайдцы» направили запрос в парижский клуб относительно трансфера форварда. Выкупить права на звезду сборной Франции англичане планируют летом. Однако сам Мбаппе надеется оказаться в «Реале».



Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» не может договориться о новом соглашении с игроком. Парижане рассчитывали продать Мбаппе за 200 млн евро, но теперь клуб устроит и предложение в 120-150 млн евро. Интерес к нападающему, помимо «Ливерпуля», проявляет «Реал».



В «ПСЖ» Килиан перебрался в 2018 году из «Монако». Его соглашение с «красно-синими» рассчитано до следующего лета.



В сезоне 2020/2021 22-летний француз провел 47 встреч (42 забитых мяча, 11 ассистов).