ЦСКА интересуется защитником сборной Мексики

Дата публикации: 27-06-2021

ЦСКА (Москва) может усилиться игроком 24-летним Сесаром Монтесом.



Ресурс «El Futbolero» сообщает, что «армейцы» рассматривают возможность трансфера центрального защитника в это трансферное окно. При этом «Монтеррей», владеющий правами на футболиста, готов отпустить его за 10 млн долларов.



Монтес воспитывался в структуре «Монтеррея». В прошедшем сезоне футболист провел за клуб 33 встречи, в которых отдал 3 голевых паса. Также на его счету 13 поединков за сборную Мексики.



С «Монтерреем» Сесар связан контрактом до 2022 года. Ценник на защитника равняется 6 млн евро.



Если сделка состоится, то Монтес станет третьим новичком ЦСКА. Ранее москвичи подписали Максима Мухина и Антона Заболотного.