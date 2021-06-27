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ЦСКА интересуется защитником сборной Мексики

Дата публикации: 27-06-2021

ЦСКА интересуется защитником сборной Мексики

ЦСКА (Москва) может усилиться игроком 24-летним Сесаром Монтесом.

Ресурс «El Futbolero» сообщает, что «армейцы» рассматривают возможность трансфера центрального защитника в это трансферное окно. При этом «Монтеррей», владеющий правами на футболиста, готов отпустить его за 10 млн долларов.

Монтес воспитывался в структуре «Монтеррея». В прошедшем сезоне футболист провел за клуб 33 встречи, в которых отдал 3 голевых паса. Также на его счету 13 поединков за сборную Мексики.

С «Монтерреем» Сесар связан контрактом до 2022 года. Ценник на защитника равняется 6 млн евро.

Если сделка состоится, то Монтес станет третьим новичком ЦСКА. Ранее москвичи подписали Максима Мухина и Антона Заболотного.

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