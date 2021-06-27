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Бэйл попал в сферу интересов «Лос-Анджелес Гэлакси»

Дата публикации: 27-06-2021

Бэйл попал в сферу интересов «Лос-Анджелес Гэлакси»

В Twitter-аккаунте Николо Скиры появилась информация о том, что «Лос-Анджелес Гэлакси» ведет переговоры с «Реалом» относительно трансфера Гарета Бэйла.

Карло Анчелотти, недавно возглавивший мадридский коллектив, не видит валлийца в основе команды, потому «сливочные», вероятно, попытаются найти ему новый клуб.

Напомним, состав испанского гранда Бэйл пополнил в 2013 году. Его трансфер обошелся «галактикос» в 101 000 000 евро.

В прошлом сезоне вингер находился в аренде в «Тоттенхэме», где за 20 поединков в АПЛ отличился 11 раз и сделал 2 голевых передачи. Валлиец неплохо проявил себя и в Лиге Европы, забив в 10 матчах 3 мяча.

Ранее СМИ сообщали, что Бэйл намерен досрочно расторгнуть соглашение с мадридским клубом и завершить карьеру футболиста.

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