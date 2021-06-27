«Барселона» наложила вето на продажу Эмерсона в это трансферное окно

Дата публикации: 27-06-2021

Эмерсон вернулся в «Барселону» из «Бетиса», в котором провел последние 1,5 года своей карьеры. Практически сразу по прибытию в стан «сине-гранатовых» футболист получил несколько предложений от других команд. Активный интерес к 22-летнему бразильцу проявляли «ПСЖ» и «Интер».



В «Барселоне» отреагировали на сложившуюся ситуацию. Руководство каталонцев отказалось от каких-либо переговоров по правому защитнику, наложив вето на его продажу. Об этом информирует «El Mundo Deportivo».



Напомним, «блаугранас» выкупили бразильца у «Атлетико Минейро» в 2019 году, заплатив 12 млн евро. В 3-стороннем соглашении участвовал и «Бетис», куда футболист отправился в аренду.



В завершившемся сезоне Эмерсон провел за «зелено-белых» 38 встреч, занеся в свой актив 2 гола и 4 ассиста.