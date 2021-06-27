«Ман Сити» изучает возможность трансфера защитника «Челси»
«The Athletic» информирует, что в летнее трансферное окно Рис Джеймс может сменить «Челси» на «Манчестер Сити».
В 21-летнем правом защитнике «аристократов» заинтересован лично Хосеп Гвардиола. Наставнику «горожан» понравилась игра футболиста в очных поединках с его командой в конце сезона 20/21.
Контракт Джеймса с «Челси» истекает лишь в 2025 году, что, наверняка, осложнит процесс переговоров по его трансферу. При этом среди игроков «аристократов» защитник получает одну из самых низких зарплат. Именно этим намерены воспользоваться «горожане». «Ман Сити» готов предложить Джеймсу солидный контракт, чтобы переманить его.
На руку команде Гвардиолы может сыграть и тот факт, что «Челси» интересуется Ашрафом Хакими, играющим на схожей с Рисом позиции.
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