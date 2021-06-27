«Фиорентина» задумалась о продаже Кокорина

Дата публикации: 27-06-2021

«Спорт-Экспресс» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры Александра Кокорина.



Источник сообщает, что «Фиорентина», владеющая правами на 30-летнего россиянина, готова продать его, но хочет получить хорошую компенсацию. Среди претендентов на форварда значатся несколько команд из Ближнего Востока и России.



«Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в зимнее трансферное окно за 4,5 млн евро. В Италии у россиянина не заладилось. На его счету всего 4 встречи за «фиалок» и 91 минута игрового времени (без результативных действий). Одной из причин столь низких результатов являются постоянные травмы футболиста.



Контракт Александра с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.