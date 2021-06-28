«Барселона» может разорвать контракт с Юмтити
Дата публикации: 28-06-2021
«Барселона» окончательно решила расстаться с 27-летним Самюэлем Юмтити. Защитник проиграл конкуренцию за место в основе каталонцев, а попытки продать его пока успехом не увенчались.
По данным «Sport.es», руководство «сине-гранатовых» уже оповестило представителей француза, чтобы тот искал себе новый клуб.
Сам Юмтити не намерен расторгать контракт с каталонцами и хочет остаться в «Барселоне». В связи с этим предложения от других команд ему неинтересны. Кроме того, несмотря на финансовые трудности «блаугранас», француз не намерен соглашаться на сокращение зарплаты.
Подобная ситуация не устраивает каталонцев, потому клуб озаботился проработкой вопроса по досрочному завершению сотрудничества с Юмтити.
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