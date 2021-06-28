«Лацио» продолжает переговоры с «Вест Хэмом» по Фелипе Андерсону

Дата публикации: 28-06-2021

«Sky Sport Italia» пишет, что Маурицио Сарри, недавно возглавивший «Лацио», желает видеть в команде Фелипе Андерсона, ранее уже выступавшего за римский клуб.



Источник сообщает, что 25-го июня прошла очередная встреча между руководством «Лацио» и представителями Андерсона.



Бразилец перебрался в АПЛ в 2018 году. Трансфер обошелся «Вест Хэму» в 38 млн евро. Однако стать игроком основы в новом клубе хавбеку не удалось. Прошлый сезон Андерсон провел в аренде в «Порту». Соглашение 28-летнего футболиста с «молотобойцами» завершается в 2022 году. «Лацио» планирует выкупить его за 9 млн евро.



Сам Андерсон готов вернуться в Рим, но договориться о его переходе стороны пока не могут.