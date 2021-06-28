«Реал» откажется от трансферов этим летом, если не купит Мбаппе или Холанда
В летнее трансферное окно «Реал» запланировал точечное усиление. Руководство мадридцев не собирается покупать много игроков, о чем уже сообщило Карло Анчелотти. Приоритетом для «сливочных» является приобретение Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе. Об этом пишет одно из ведущих изданий Испании ¬– газета «Marca».
Анчелотти знает о проблемном финансовом состоянии клуба. Специалист готов показывать высокие результаты с теми игроками, которыми располагает «Реал». Также итальянец ждет возвращения Мартина Эдегора, проведшего вторую половину сезона на правах аренды в «Арсенале». По мнению Анчелотти, норвежец способен усилить «сливочных».
Среди новичков «Реала» пока значится только 1 футболист. Мадридцы подписали Давида Алабу, который достался клубу бесплатно.
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