«Реал» откажется от трансферов этим летом, если не купит Мбаппе или Холанда

Дата публикации: 28-06-2021

В летнее трансферное окно «Реал» запланировал точечное усиление. Руководство мадридцев не собирается покупать много игроков, о чем уже сообщило Карло Анчелотти. Приоритетом для «сливочных» является приобретение Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе. Об этом пишет одно из ведущих изданий Испании ¬– газета «Marca».



Анчелотти знает о проблемном финансовом состоянии клуба. Специалист готов показывать высокие результаты с теми игроками, которыми располагает «Реал». Также итальянец ждет возвращения Мартина Эдегора, проведшего вторую половину сезона на правах аренды в «Арсенале». По мнению Анчелотти, норвежец способен усилить «сливочных».



Среди новичков «Реала» пока значится только 1 футболист. Мадридцы подписали Давида Алабу, который достался клубу бесплатно.