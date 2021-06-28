«Манчестер Юнайтед» нацелился на Камавинга
По информации «Daily Mail», Эдуардо Камавинга может пополнить состав «Ман Юнайтед». «Красные дьяволы» намерены подписать футболиста «Ренна» в это трансферное окно.
Вопросами, связанными с переходом полузащитника, англичане планируют заняться после закрытия сделки по покупке Джейдона Санчо. В настоящее время «МЮ» активно занимается трансфером хавбека, принадлежащего «Боруссии» (Дортмунд).
Камавинга воспитывался в академии «Ренна». Его дебют в основе клуба состоялся весной 2019 года, после чего игрок регулярно выступал в первой команде.
В сезоне 2020/2021 на счету 18-летнего игрока 39 встреч во всех клубных турнирах, в которых он отличился 1 раз и отдал 3 результативные передачи.
Transfermarkt.de оценивает стоимость одаренного француза в 55 000 000 евро.
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