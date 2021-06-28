Свернуть список

Хакими пройдет медосмотр для «ПСЖ» на следующей неделе

Дата публикации: 28-06-2021

Хакими пройдет медосмотр для «ПСЖ» на следующей неделе

Сделка между «Интером» и «Пари Сен-Жермен» по переходу Ашрафа Хакими находится в завершающей стадии. На следующей неделе марокканец должен пройти медицинское обследование для французского клуба.

Подробности трансфера раскрыл Фабрицио Романо. Журналист написал в «Twitter», что Хакими обойдется «ПСЖ» в 60 млн евро. Дополнительно «нерадзурри» могут получить еще 10 миллионов в качестве бонусов. Соглашение защитника с парижанами будет рассчитано на 5 лет.

В минувшем сезоне 22-летний марокканец провел за «Интер» 45 поединков (7 голов, 11 ассистов).

В ближайшее время французский гранд должен объявить сразу о двух новичках. Речь идет о вышеупомянутом Ашрафе Хакими и Джанлуиджи Доннарумме. Последний пополнит состав «красно-синих» как свободный агент.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «ПСЖ» и «Интер» не могут договориться о цене за Хакими
    «ПСЖ» и «Интер» не могут договориться о цене за Хакими
    В Twitter-аккаунте Николо Скиры появились подробности переговоров между «Пари Сен-Жермен» и миланским «Интернационале» относительно трансфера Ашрафа...
  • «Интер» и «ПСЖ» не могут договориться о сумме трансфера Хакими
    «Интер» и «ПСЖ» не могут договориться о сумме трансфера Хакими
    Ашраф Хакими близок к тому, чтобы покинуть «Интернационале», о чём информирует «FCInterNews». Миланцы обсуждают трансфер марокканца с «ПСЖ», но...
  • «Интер» подписал контракт с Ашрафом Хакими
    «Интер» подписал контракт с Ашрафом Хакими
    По информации итальянских СМИ, «Интер» подписал контракт с защитником Ашрафом Хакими. Официально миланцы должны об этом объявить в...
  • «Бавария» заинтересовалась возможностью трансфера Хакими
    «Бавария» заинтересовалась возможностью трансфера Хакими
    Плохим финансовым положением «Интера» хотят воспользоваться другие клубы. Чемпион Серии А в межсезонье может лишиться ряда ключевых футболистов. По...
  • «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» хотят подписать Хакими
    «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» хотят подписать Хакими
    Три английских топ-клуба интересовались у мадридского «Реала» о возможности приобретения защитника Ашрафа Хакими, сообщает 90 min. Речь...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close