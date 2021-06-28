Хакими пройдет медосмотр для «ПСЖ» на следующей неделе
Сделка между «Интером» и «Пари Сен-Жермен» по переходу Ашрафа Хакими находится в завершающей стадии. На следующей неделе марокканец должен пройти медицинское обследование для французского клуба.
Подробности трансфера раскрыл Фабрицио Романо. Журналист написал в «Twitter», что Хакими обойдется «ПСЖ» в 60 млн евро. Дополнительно «нерадзурри» могут получить еще 10 миллионов в качестве бонусов. Соглашение защитника с парижанами будет рассчитано на 5 лет.
В минувшем сезоне 22-летний марокканец провел за «Интер» 45 поединков (7 голов, 11 ассистов).
В ближайшее время французский гранд должен объявить сразу о двух новичках. Речь идет о вышеупомянутом Ашрафе Хакими и Джанлуиджи Доннарумме. Последний пополнит состав «красно-синих» как свободный агент.
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