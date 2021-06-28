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СМИ: «Аталанта» и «Лион» заинтересованы в Бога

Дата публикации: 28-06-2021

СМИ: «Аталанта» и «Лион» заинтересованы в Бога

«Football Italia» сообщает, что Жереми Бога с большой долей вероятности покинет «Сассуоло» в ближайшее ТО. 24-летний ивуариец отказывается продлевать контракт с итальянской командой.

Его соглашение заканчивается через год, но полузащитник не планирует отрабатывать контракт до конца и хочет перейти в другой клуб уже летом. При этом «Сассуоло» готов продать своего подопечного за сумму не менее 40 млн евро.

Основными претендентами на Бога считаются французский «Лион» и итальянская «Аталанта». Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Шахтера», тренером которого недавно стал бывший наставник «Сассуоло» Де Дзерби.

В сезоне 2020/2021 Бога провел в футболке итальянского клуба 28 встреч. В них он сумел отличиться 4 голами и 2 ассистами.

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