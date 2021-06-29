«Арсенал» готов заплатить за трансфер форварда сборной Украины 25 млн евро

Дата публикации: 29-06-2021

«Voetbal Belgie» пишет, что «Арсенал» заинтересован в приобретении 25-летнего Романа Яремчука, выступающего в бельгийском «Генте».



«Канониры» намерены выделить на покупку нападающего 25 000 000 евро. Среди других претендентов на украинца значатся «Рома», «Милан» и несколько немецких команд. При этом «россонери» планируют арендовать Яремчука. Ранее СМИ также писали, что за игрой Романа следит «Вулверхэмптон».



Состав «Гента» украинский форвард пополнил 4 года назад, перебравшись из «Динамо» (Киев). Его соглашение с бельгийским клубом заканчивается в 2025 году.



В сезоне 2020/2021 Роман провел за «Гент» 43 встречи, забив 23 гола и сделав 8 ассистов. Ценник на Яремчука равняется 15 млн евро («Transfermarkt»).