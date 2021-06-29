«Арсенал» готов заплатить за трансфер форварда сборной Украины 25 млн евро
Дата публикации: 29-06-2021
«Voetbal Belgie» пишет, что «Арсенал» заинтересован в приобретении 25-летнего Романа Яремчука, выступающего в бельгийском «Генте».
«Канониры» намерены выделить на покупку нападающего 25 000 000 евро. Среди других претендентов на украинца значатся «Рома», «Милан» и несколько немецких команд. При этом «россонери» планируют арендовать Яремчука. Ранее СМИ также писали, что за игрой Романа следит «Вулверхэмптон».
Состав «Гента» украинский форвард пополнил 4 года назад, перебравшись из «Динамо» (Киев). Его соглашение с бельгийским клубом заканчивается в 2025 году.
В сезоне 2020/2021 Роман провел за «Гент» 43 встречи, забив 23 гола и сделав 8 ассистов. Ценник на Яремчука равняется 15 млн евро («Transfermarkt»).
Похожие новости:
«Галатасарай» активизирует работу по подписанию Яремчука
Фатих Терим, занимающий пост главного тренера в стамбульском «Галатасарае», обратился к клубным боссам с просьбой о приобретении...
Фатих Терим, занимающий пост главного тренера в стамбульском «Галатасарае», обратился к клубным боссам с просьбой о приобретении...
«Гент» занялся поисками замены Яремчуку
Бельгийский клуб готовится к уходу украинского нападающего. Как пишет издание «Het Nieuwsblad», руководство «Гента» просматривает предложения на...
Бельгийский клуб готовится к уходу украинского нападающего. Как пишет издание «Het Nieuwsblad», руководство «Гента» просматривает предложения на...
Белотти близок к уходу из «Торино»
Андреа Белотти готов уйти из «Торино». Произойдет это в том случае, если игрок не сможет договориться с клубом о продлении действующего соглашения,...
Андреа Белотти готов уйти из «Торино». Произойдет это в том случае, если игрок не сможет договориться с клубом о продлении действующего соглашения,...
«ПСЖ» заинтересован в услугах форварда «Реала» Винисиуса
По данным «Marca», «ПСЖ» заинтересован в трансфере Винисиуса Жуниора. Представители французского клуба давно ведут 20-летнего бразильца и...
По данным «Marca», «ПСЖ» заинтересован в трансфере Винисиуса Жуниора. Представители французского клуба давно ведут 20-летнего бразильца и...
«Рома» в ближайшие дни может завершить сделки по Джаке и Патрисиу
«Рома» продолжает работу на трансферном рынке. В ближайшее время состав «волков» могут пополнить вратарь Руй Патрисиу из «Вулверхэмптон Уондерерс» и...
«Рома» продолжает работу на трансферном рынке. В ближайшее время состав «волков» могут пополнить вратарь Руй Патрисиу из «Вулверхэмптон Уондерерс» и...