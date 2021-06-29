«Краснодар» поборется с «Рубином» за полузащитника «Фенербахче»

Дата публикации: 29-06-2021

Сразу несколько российских клубов рассматривают трансфер Димитриса Пелкаса, принадлежащего «Фенербахче».



По данным журналиста Талха Арслана, атакующим хавбеком активно интересуется «Краснодар». Ранее СМИ писали, что «Рубин» уже направил в турецкий клуб предложение по покупке Пелкаса. Казанцы оценили футболиста в 6 млн евро, но руководству «Фенербахче» данная сумма показалась слишком маленькой. За своего игрока турки планируют получить не менее € 10 миллионов.



Пелкас перешел в «Фенербахче» в 2020 году (ранее он выступал за ПАОК). В прошлом сезоне полузащитник поучаствовал за в 42 поединках (10 голов, 8 результативных пасов).



Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость 27-летнего грека ровно в 7 млн евро.