«Краснодар» поборется с «Рубином» за полузащитника «Фенербахче»
Дата публикации: 29-06-2021
Сразу несколько российских клубов рассматривают трансфер Димитриса Пелкаса, принадлежащего «Фенербахче».
По данным журналиста Талха Арслана, атакующим хавбеком активно интересуется «Краснодар». Ранее СМИ писали, что «Рубин» уже направил в турецкий клуб предложение по покупке Пелкаса. Казанцы оценили футболиста в 6 млн евро, но руководству «Фенербахче» данная сумма показалась слишком маленькой. За своего игрока турки планируют получить не менее € 10 миллионов.
Пелкас перешел в «Фенербахче» в 2020 году (ранее он выступал за ПАОК). В прошлом сезоне полузащитник поучаствовал за в 42 поединках (10 голов, 8 результативных пасов).
Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость 27-летнего грека ровно в 7 млн евро.
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