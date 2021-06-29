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СМИ: Рамос выбирает между «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Баварией»

Дата публикации: 29-06-2021

СМИ: Рамос выбирает между «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Баварией»

Ресурс «ESPN» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры Серхио Рамоса. Подписать защитника хотят «Бавария», «Ман Сити» и «Пари Сен-Жермен».

Англичане предлагают Рамосу 2-летний контракт с опцией пролонгации на еще на один сезон. Не исключено, что в 2023-м году испанец станет игроком «Нью-Йорк Сити» (США).

На данный момент трансфер центрбека интересен Гвардиоле, который считает, что 35-летний игрок «Реала» станет хорошим наставником для менее опытных футболистов «горожан».

«ПСЖ» рассматривает покупку Рамоса как маркетинговый ход.

«Баварии» Серхио интересен, но боссы мюнхенцев боятся трудностей, связанных с его адаптацией в Германии.

Стоит отметить, что новому клубу футболист сборной Испании достанется бесплатно, поскольку его соглашение со «сливочными» заканчивается 30-го июня.

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