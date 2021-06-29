СМИ: Рамос выбирает между «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Баварией»

Дата публикации: 29-06-2021

Ресурс «ESPN» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры Серхио Рамоса. Подписать защитника хотят «Бавария», «Ман Сити» и «Пари Сен-Жермен».



Англичане предлагают Рамосу 2-летний контракт с опцией пролонгации на еще на один сезон. Не исключено, что в 2023-м году испанец станет игроком «Нью-Йорк Сити» (США).



На данный момент трансфер центрбека интересен Гвардиоле, который считает, что 35-летний игрок «Реала» станет хорошим наставником для менее опытных футболистов «горожан».



«ПСЖ» рассматривает покупку Рамоса как маркетинговый ход.



«Баварии» Серхио интересен, но боссы мюнхенцев боятся трудностей, связанных с его адаптацией в Германии.



Стоит отметить, что новому клубу футболист сборной Испании достанется бесплатно, поскольку его соглашение со «сливочными» заканчивается 30-го июня.