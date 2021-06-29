«Арсенал» снова отказал «Астон Вилле» в трансфере Смита-Роу

Дата публикации: 29-06-2021

«Астон Вилла» сделала очередное предложение «Арсеналу» по Эмилю Смит-Роу, о чём передаёт «The Athletic».



Клуб из Бирмингема уже пытался договориться с лондонцами по трансферу 20-летнего хавбека. Однако руководство «канониров» не согласилось отпустить игрока за 25 млн фунтов (30 млн евро).



По словам источника, «Виллу» это не остановило, и она увеличила размер компенсации за футболиста до 30 миллионов фунтов (35 млн евро), на что «Арсенал» вновь ответил отказом.



Смит-Роу, выступающий на позиции атакующего полузащитника, воспитывался в академии «Арсенала». В 2019 году его на 5 месяцев арендовал немецкий «РБ Лейпциг», а в прошлом сезоне он пробился в основу лондонцев. На счету Смит-Роува 36 встреч за «канониров» с 7 забитыми мячами и 7 ассистами.