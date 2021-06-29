Свернуть список

«Арсенал» снова отказал «Астон Вилле» в трансфере Смита-Роу

Дата публикации: 29-06-2021

«Арсенал» снова отказал «Астон Вилле» в трансфере Смита-Роу

«Астон Вилла» сделала очередное предложение «Арсеналу» по Эмилю Смит-Роу, о чём передаёт «The Athletic».

Клуб из Бирмингема уже пытался договориться с лондонцами по трансферу 20-летнего хавбека. Однако руководство «канониров» не согласилось отпустить игрока за 25 млн фунтов (30 млн евро).

По словам источника, «Виллу» это не остановило, и она увеличила размер компенсации за футболиста до 30 миллионов фунтов (35 млн евро), на что «Арсенал» вновь ответил отказом.

Смит-Роу, выступающий на позиции атакующего полузащитника, воспитывался в академии «Арсенала». В 2019 году его на 5 месяцев арендовал немецкий «РБ Лейпциг», а в прошлом сезоне он пробился в основу лондонцев. На счету Смит-Роува 36 встреч за «канониров» с 7 забитыми мячами и 7 ассистами.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Арсенал» уверен в подписании полузащитника «Брайтона» Биссума
    «Арсенал» уверен в подписании полузащитника «Брайтона» Биссума
    «Арсенал» намерен подписать Ива Биссума, защищающего цвета «Брайтона». При этом боссы лондонцев уверены, что им удастся заполучить хавбека, о чём...
  • Астон Вилла дает 6,5 миллионов за Нэйсмита
    Астон Вилла дает 6,5 миллионов за Нэйсмита
    «The Telegraph» информирует, что бирмингемский клуб намерен заплатить шесть с половиной миллионов фунтов за 29-летнего нападающего...
  • «Астон Вилла» объявила о договоренности по Буэндии, которого хотел купить «Арсенал»
    «Астон Вилла» объявила о договоренности по Буэндии, которого хотел купить «Арсенал»
    На сайте «Астон Виллы» появилась информация о том, что клубу удалось договориться с «Норвичем» о трансфере Эмилиано Буэндии. Медицинский осмотр...
  • Астон Вилла требует у Эвертона более 7 млн за Гуйе
    Астон Вилла требует у Эвертона более 7 млн за Гуйе
    Ирискам придётся раскошелиться, если их намерения касательно приобретения И. Гуйе серьёзные – «Астон Виллу» не устроило предложение...
  • «Арсенал» заплатит 7 миллионов фунтов за защитника «Тулузы»
    «Арсенал» заплатит 7 миллионов фунтов за защитника «Тулузы»
    Лондонскому «Арсеналу» удалось договориться с «Тулузой» о трансфере защитника Сержа Орье, о чём идёт речь на «Goal.com». 21-летний игрок будет стоить...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close