«Милан» согласовал продление аренды Диаса у «Реала» с включением опции выкупа
В Твиттер-аккаунте Фабрицио Романо появилась информация, что «Милану» удалось договориться с «Реалом» по хавбеку Браиму Диасу.
В следующем сезоне испанец вновь будет выступать в составе «россонери» на правах аренды. При этом в контракте футболиста предусмотрена возможность полноценного трансфера за 25 млн евро. Помимо этого, «Реалу» удалось прописать в договоре опцию обратного выкупа, позволяющую «сливочным» вернуть полузащитника за 30-31 млн евро.
В сезоне 20/21 Диас выходил на поле в футболке «Милана» в 39 поединках, в которых стал автором 7 голов и 4 результативных передач.
Испанец, вероятно, будет не единственным новичком итальянского гранда в летнее ТО. Приоритетом для команды Стефано Пиоли является продление аренды Диогу Далота, принадлежащего «МЮ».
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