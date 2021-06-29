«Марсель» ведет переговоры с «Ромой» об аренде Лопеса и Ундера

Дата публикации: 29-06-2021

Фабрицио Романо пишет, что «Марсель» пытается договориться с «Ромой» об аренде 2 футболистов. Речь идет о крайнем полузащитнике Дженгизе Ундере и голкипере Пау Лопесе.



По данным инсайдера, французы хотят арендовать игроков с опцией выкупа. Клуб готов заплатить за Ундера 12 млн евро, за Лопеса – 15.



Интересно, что испанец в прошлом сезоне был основным голкипером римлян. За «волков» он провел 34 встречи, в 9 из которых отстоял на ноль. Его вероятный уход может объясняться интересом «Ромы» к Рую Патрисиу из «Вулверхэмптона».



В минувшем сезоне Ундер не играл за «джаллоросси», так как так как находился в аренде в «Лестере». На его счету 19 поединков за английский клуб, в которых он отличился 2 раза и сделал 3 голевых передачи.