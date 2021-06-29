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Забирайте космические выигрыши в новой акции от 1xBet!

Дата публикации: 29-06-2021


 1xBet выходит на межгалактический уровень! Известный букмекер запустил уникальную акцию Space Adventure, с которой пользователи могут не только путешествовать по разным планетам, но и попутно собирать крутейшие призы! Среди них - Apple iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G и многое другое.

Чтобы поучаствовать в акции, для начала нужно зарегистрироваться или залогиниться на 1xBet, заполнить свой профиль и дать согласие на участие в бонусных акциях. Затем нужно перейти на страницу промо Space Adventure, нажать “Старт” и выполнять увлекательные задания каждой из десяти планет с 24 по 26 июня.

Задания каждой из загадочных планет разбиты на уровни. После выполнения заданий легкого уровня вы можете перейти на средний, а после прохождения среднего - перейти к сложному.

За выполнение всех задач каждого уровня участник акции получает возможность открывать ящики с подарками (максимум игроку положено шесть открытий).

Воспользоваться своими открытиями можно после завершения путешествия по всем планетам. В каждом из девяти ящиков, которые ждут игрока в финале, гарантированно находится один из призов! Среди них:

  • Apple iPhone 12 Pro Max 256GB
  • Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 512GB
  • Nintendo Switch Neon Blue-Red
  • Apple AirPods Pro
  • Samsung Galaxy Buds Pro
  • от 5 до 50 прокруток Lucky Wheel.
  • от 5 до 20 бесплатных игр из раздела 1xGames.
  • от 5 до 10 удвоений ставки в играх из раздела 1xGames.
  • от 5 до 10 возвратов половины ставки в случае проигрыша в играх из раздела 1xGames.

  Отправляйтесь в увлекательное путешествие за призами своей мечты с акцией Space Adventure!

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