Забирайте космические выигрыши в новой акции от 1xBet!

Дата публикации: 29-06-2021





1xBet выходит на межгалактический уровень! Известный букмекер запустил уникальную акцию Space Adventure, с которой пользователи могут не только путешествовать по разным планетам, но и попутно собирать крутейшие призы! Среди них - Apple iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G и многое другое.

Чтобы поучаствовать в акции, для начала нужно зарегистрироваться или залогиниться на 1xBet, заполнить свой профиль и дать согласие на участие в бонусных акциях. Затем нужно перейти на страницу промо Space Adventure, нажать “Старт” и выполнять увлекательные задания каждой из десяти планет с 24 по 26 июня.

Задания каждой из загадочных планет разбиты на уровни. После выполнения заданий легкого уровня вы можете перейти на средний, а после прохождения среднего - перейти к сложному.

За выполнение всех задач каждого уровня участник акции получает возможность открывать ящики с подарками (максимум игроку положено шесть открытий).

Воспользоваться своими открытиями можно после завершения путешествия по всем планетам. В каждом из девяти ящиков, которые ждут игрока в финале, гарантированно находится один из призов! Среди них:

Apple iPhone 12 Pro Max 256GB

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 512GB

Nintendo Switch Neon Blue-Red

Apple AirPods Pro

Samsung Galaxy Buds Pro

от 5 до 50 прокруток Lucky Wheel.

от 5 до 20 бесплатных игр из раздела 1xGames.

от 5 до 10 удвоений ставки в играх из раздела 1xGames.

от 5 до 10 возвратов половины ставки в случае проигрыша в играх из раздела 1xGames.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие за призами своей мечты с акцией Space Adventure!