«Манчестер Сити» вновь продлил контракт с Фернандиньо

Дата публикации: 30-06-2021

«Ман Сити» договорился о пролонгации контракта с Фернандиньо, cрок действия которого заканчивался 30-го июня. Теперь 36-летний опорник останется в составе «горожан», по меньшей мере, еще на год.



Продление контракта с бразильцем прокомментировал Чики Бегиристайн, занимающий должность спортивного директора английского гранда: «Фернандиньо является одним из лучших опорных полузащитников в мире. Его отличают стабильность и невероятное отношение к делу. Он по праву является капитаном команды. В «Манчестер Сити» много молодых талантов, поэтому для нас имеет большое значение, чтобы рядом находился опытный игрок, такой как Фернандиньо. Мы высоко ценим, что он подписал с клубом новое соглашение».



В сезоне 20/21 бразильский футболист провел за «небесно-голубых» 36 матчей. На его счету 1 гол и 4 результативных паса.