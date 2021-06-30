«Зенит» сделал предложение главному тренеру сборной Швейцарии
Дата публикации: 30-06-2021
По данным «Tuttomercatoweb», «Зенит» не оставляет попыток договориться с Владимиром Петковичем, возглавляющим национальную команду Швейцарии.
Петербуржцы направили 57-летнему наставнику предложение о сотрудничестве и ожидают ответа. Ресурс пишет, что в случае согласия Петковича клуб готов разорвать трудовые отношения с Семаком.
Одними из первых новость о том, что босниец может встать у руля действующего чемпиона России, разместили швейцарские СМИ.
Сам Петкович уже отреагировал на появившуюся информацию об интересе к нему со стороны «Зенита». Он заявил: «Я видел эту новость. Кажется, кто-то хочет быть моим агентом. Если предложение из Петербурга появится, я сообщу. На какие комиссионные вы рассчитываете?».
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