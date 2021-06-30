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Источник: Коларов продлит контракт с «Интером» еще на год

Дата публикации: 30-06-2021

Источник: Коларов продлит контракт с «Интером» еще на год

Александар Коларов останется в «Интере». По данным Николо Скиры, 35-летний серб продлит соглашение с миланцами до следующего лета. Годовая зарплата защитника по новому контракту составит 1,5 млн евро.

Ранее ряд медиаресурсов сообщали, что Коларова хочет заполучить Синиша Михайлович, тренирующий «Болонью». Клуб подготовил для фулбека контракт на 1 год с опцией продления еще на сезон. Однако он предпочел остаться в Милане.

Коларов является игроком «Интера» с 2020 года. Его действующий трудовой договор с «нерадзурри» завершается 30-го июня.

Минувший сезон получился для Александара не слишком удачным. За итальянский коллектив он провел всего 11 встреч, отметившись 1 голевой передачей. Весной у него удалили грыжу поясничного диска, после этого футболист начал курс реабилитации.

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