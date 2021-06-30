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Экс-тренер чемпионов Франции возглавил «Ниццу»

Дата публикации: 30-06-2021

Экс-тренер чемпионов Франции возглавил «Ниццу»

На официальном сайте «Ниццы» появилась информация о назначении нового главного тренера. Клуб подписал соглашение с Кристофом Гальтье, который в прошлом сезоне привел «Лилль» к чемпионству в Лиге 1.

Ранее француз работал с «Сент-Этьеном», а также был ассистентом тренера в «Марселе», «Портсмуте» и «Лионе».

Столь неожиданный выбор Гальтье весьма сложно объяснить. После золотого сезона с «Лиллем» он решил возглавить команду, которая в последние годы выступает не очень удачно. В завершившемся сезоне «орлята» стали лишь девятыми в Лиге 1 и не завоевали путевку в Еврокубки.

Напомним, что о предстоящем уходе из «Лилля» Кристоф Гальтье сообщил в мае. Сразу после этого в прессе появились слухи, связывающие 54-летнего коуча с «Ниццей».

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