Защитник «Бенфики» согласовал личный контракт с «Арсеналом»
Дата публикации: 30-06-2021
Летом «Арсенал» планирует усилиться Нуну Таварешем, принадлежащим «Бенфике». Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что «канониры» уже договорились с защитником об условиях личного соглашения.
Инсайдер написал, что лондонцы подпишут с Таварешем 5-летний контракт. При этом переговоры с португальским клубом относительно условий трансфера продолжаются.
Контракт 21-летнего Нуну с «Бенфикой», воспитанником которой он является, рассчитан до середины 2024 года. Его дебют в основе «орлов» состоялся осенью 2019-го.
В сезоне 2020/2021 Тавареш провел за лиссабонцев 26 поединков, получил 3 предупреждения и не отметился результативными действиями. Ценник на крайнего защитника составляет 7 млн евро (согласно Transfermarkt.de).
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