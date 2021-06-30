Защитник «Бенфики» согласовал личный контракт с «Арсеналом»

Дата публикации: 30-06-2021

Летом «Арсенал» планирует усилиться Нуну Таварешем, принадлежащим «Бенфике». Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что «канониры» уже договорились с защитником об условиях личного соглашения.



Инсайдер написал, что лондонцы подпишут с Таварешем 5-летний контракт. При этом переговоры с португальским клубом относительно условий трансфера продолжаются.



Контракт 21-летнего Нуну с «Бенфикой», воспитанником которой он является, рассчитан до середины 2024 года. Его дебют в основе «орлов» состоялся осенью 2019-го.



В сезоне 2020/2021 Тавареш провел за лиссабонцев 26 поединков, получил 3 предупреждения и не отметился результативными действиями. Ценник на крайнего защитника составляет 7 млн евро (согласно Transfermarkt.de).