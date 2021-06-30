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ЦСКА интересуется колумбийским нападающим Борре

Дата публикации: 30-06-2021

ЦСКА интересуется колумбийским нападающим Борре

Карьера Рафаэля Сантоса Борре может продолжиться в России. В услугах центрфорварда «Ривер Плейта» заинтересован столичный ЦСКА. Об этом поведал один из самых авторитетных инсайдеров Николо Скира.

По информации журналиста, колумбиец хочет получать не менее 2,5 млн евро за сезон и намерен подписать 4-летний контракт. При этом 30-го июня его соглашение с аргентинской командой закончится, и он окажется без клуба, потому платить за его трансфер не придется.

Претендентов на Борре достаточно много. Заполучить 25-летнего бомбардира хотят «Бешикташ» и «Айнтрахт». Интерес к колумбийцу также проявляет «Краснодар».

С начала года Борре провел в составе «Ривер Плейта» 17 поединков, отличившись 8 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

Сайт «Transfermarkt» оценивает форварда в 17 000 000 евро.

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