ЦСКА интересуется колумбийским нападающим Борре
Карьера Рафаэля Сантоса Борре может продолжиться в России. В услугах центрфорварда «Ривер Плейта» заинтересован столичный ЦСКА. Об этом поведал один из самых авторитетных инсайдеров Николо Скира.
По информации журналиста, колумбиец хочет получать не менее 2,5 млн евро за сезон и намерен подписать 4-летний контракт. При этом 30-го июня его соглашение с аргентинской командой закончится, и он окажется без клуба, потому платить за его трансфер не придется.
Претендентов на Борре достаточно много. Заполучить 25-летнего бомбардира хотят «Бешикташ» и «Айнтрахт». Интерес к колумбийцу также проявляет «Краснодар».
С начала года Борре провел в составе «Ривер Плейта» 17 поединков, отличившись 8 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.
Сайт «Transfermarkt» оценивает форварда в 17 000 000 евро.
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