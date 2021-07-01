«Лестер» подписал 5-летний контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Австрии

Дата публикации: 01-07-2021

Патсон Дака стал игроком «Лестер Сити». Информация о подписании форварда «Ред Булл Зальцбург» появилась на сайте «лис». Трансфер обошелся англичанам в 30 млн евро. Контракт с замбийцем рассчитан до 2026 года.



Для «Лестера» было крайне важно усилить линию нападения, а наставник команды Брендан Роджерс называл приобретение нападающего приоритетной задачей для клуба. «Лисам» не удалось подписать Одсонна Эдуара из «Селтика», после чего они переключились на игрока «Зальцбурга».



Дака уже прокомментировал свой переход в «Лестер»: «Это оптимальное продолжение карьеры для меня. Я наблюдаю за клубом с того момента, как он выиграл АПЛ. Проявить себя в Англии будет непросто, но я готов к новым вызовам. Я отдам все силы ради команды».