Кроос в ближайшее время объявит о завершении карьеры в сборной Германии

Дата публикации: 01-07-2021

«Marca», указывая в качестве источника информации ресурс «Bild», пишет, что Тони Кроос готов завершить выступление за немецкую сборную. По данным источника, решение 31-летнего футболиста «Реала» является окончательным. О нем полузащитник должен объявить в ближайшее время.



В составе сборной Германии Кроос выступал в течение 11 лет. За это время он провел за «бундестим» 101 матч (17 забитых мячей, 19 ассистов). Вместе с командой Йоахима Лёва он завоевал золотые медали ЧМ-2014.



Стоит отметить, что хавбек принимал участие и на Евро-2020, где в 1/8 финала Германия оказалась слабее англичан (0:2) и покинула турнир.



Несмотря на завершение международной карьеры, Кроос не планирует полностью завязывать с футболом. В мадридском «Реале» Тони останется, как минимум, еще на 2 года.