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«Ювентус» попытается подписать Жезуса в случае ухода Роналду

Дата публикации: 01-07-2021

«Ювентус» попытается подписать Жезуса в случае ухода Роналду

«Ювентус» прорабатывает возможные варианты замены Роналду на случай, если португалец решит уйти из клуба.

«La Gazzetta dello Sport» информирует, что «бьянконери» видят в качестве альтернативы Криштиану форварда «горожан» Габриэля Жезуса.

Положение бразильца в «Ман Сити» довольно шаткое. В минувшем сезоне нападающий провел за клуб 42 поединка, отметившись 14 голами и 4 результативными пасами. Однако Хосеп Гвардиола не видит Жезуса в своей команде и готов заменить его Харри Кейном из «Тоттенхэма», поэтому бразилец согласен на переезд в Турин.

Представитель «Манчестер Сити» является не единственным кандидатом на замену звездному португальцу. «Старая синьора» проявляет интерес к Мауро Икарди, выступающему в составе «ПСЖ». Также они намерены предложить новое долгосрочное соглашение Пауло Дибале.

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