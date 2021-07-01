Источник: Слуцкий может сменить Черчесова на посту главного тренера сборной России
Леонида Слуцкого, ныне работающего с «Рубином», могут назначить тренером сборной России. Такая информация появилась на ресурсе «БИЗНЕС Online».
30-го июня в РФС провели заседание, в рамках которого выступление сборной на Евро-2020 признали неудовлетворительным. Основной проблемой провала «наших парней» на турнире технический комитет организации назвал уровень футболистов. Черчесову была выражена поддержка. При этом, будущее наставника решится на исполкоме РФС.
По данным вышеупомянутого источника, одним из претендентов на место во главе сборной является Леонид Слуцкий. 50-летний специалист ранее уже тренировал главную команду страны. Под его началом сборная России неудачно выступила на Евро-2016 и не смогла выйти в плей-офф турнира.
Соглашение Черчесова действует до конца 2022 года. Сам коуч ранее отказался от комментариев относительно своего будущего в сборной.
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