«Манчестер Юнайтед» близок к покупке Варана

Дата публикации: 02-07-2021

«МЮ» продолжает масштабную трансферную кампанию.



По данным ресурса «ESPN», англичане близки к подписанию центрального защитника «Реала». Речь идет о 28-летнем Рафаэле Варане.



«Манкунианцы» готовы заплатить за французского футболиста 50 млн евро. Мадридцы хотят получить за него не менее 70 млн евро. Контракт Рафаэля с «Реалом» заканчивается через год, поэтому «сливочные» вполне могут снизить запросы, чтобы получить за защитника хоть какие-то деньги.



Мадридцы подписали Варана в 2011 году. В завершившемся сезоне он был задействован в 41 матче во всех клубных турнирах, в которых отличился 2 голами и заработал 4 желтые карточки.